Domingo, setembro 6, 2026 22:54
    Desporto

    Por: Redação 06 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    No reencontro entre Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, o Torino venceu a Fiorentina com reviravolta (2-1), na terceira jornada da Serie A.

    O Torino somou a primeira vitória no campeonato italiano, enquanto a Fiorentina, que contou também com João Mário (ex-FC Porto) e Beto – em estreia -, continua afundado na última posição.

    O jogador do concelho entrou aos 73 minutos.

    A familia (pai, mãe e irmã) assistiram à estreia e assinalaram a nova etapa nas redes sociais.

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