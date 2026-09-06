Imprimir

No reencontro entre Daniel Bragança e Pedro Gonçalves, o Torino venceu a Fiorentina com reviravolta (2-1), na terceira jornada da Serie A.



O Torino somou a primeira vitória no campeonato italiano, enquanto a Fiorentina, que contou também com João Mário (ex-FC Porto) e Beto – em estreia -, continua afundado na última posição.



O jogador do concelho entrou aos 73 minutos.



A familia (pai, mãe e irmã) assistiram à estreia e assinalaram a nova etapa nas redes sociais.