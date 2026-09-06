Agenda Viver Salvaterra com programação diversificada ao longo do mês de setembro

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O Município de Salvaterra de Magos preparou uma programação diversificada para o mês de setembro, inserida na Agenda trimestral Viver Salvaterra, com um conjunto de iniciativas que convidam a comunidade a participar, descobrir e viver diferentes espaços e experiências no concelho.

Showcooking e stand-up comedy

A programação começa este sábado, 5 de setembro, com o projeto Praça ComVida, que promove o showcooking “Lanches saudáveis para um regresso às aulas em grande”, com a nutricionista Rita Nunes, pelas 10h00, no Mercado Diário de Salvaterra de Magos.

No mesmo dia, pelas 18h30, a Barragem de Magos, em Foros de Salvaterra, recebe “Crise de Meia Idade”, com Luís Filipe Borges, num espetáculo de stand-up comedy com vídeo e música, em que o humorista aborda, com ironia e irreverência, os desafios da vida adulta, numa forte interação com o público.

Artes Festum – Cultura Viva nas Freguesias

O segundo fim de semana de setembro é marcado pela primeira edição do Artes Festum – Cultura Viva nas Freguesias, uma iniciativa de proximidade que leva cultura, artes, criatividade e participação comunitária às várias freguesias do concelho. A iniciativa promove o encontro entre gerações, valoriza e reforça a identidade cultural do território, através de um conjunto diversificado de propostas.

Assim o Artes Festum arranca na sexta-feira, 11 de setembro, pelas 21h00, com Gerardo Rodrigues a apresentar “As Coisas Simples”, numa proposta musical que alia música e proximidade.

No sábado, 12 de setembro, a programação concentra-se na Casa do Povo de Muge. A partir das 15h00, realiza-se uma Feira do Livro Usado, acompanhada pela Tenda das Artes e Artes Circenses. Pelas 15h30, será apresentada a revista “À Portuguesa – Sempre que a Revista Canta” com Cidália Moreira, Vítor Emanuel, Maria Tavares e Raquel Caneca.

Para as 16h30, está marcado um Workshop de Olaria, sujeito a inscrição, através do e-mail bibliotecamunicipal@cm- salvaterrademagos.pt ou pelo telefone 263 509 530.

Pelas 18h30, será ainda apresentada a iniciativa “Memórias d’Outrora: Muge”, integrada no trabalho de valorização da memória e identidade das comunidades locais, no âmbito do projeto “Inclusão pela Cultura na Lezíria do Tejo”, promovido em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

No domingo, 13 de setembro, o convite é para conhecer o património arqueológico do concelho, através de uma visita guiada aos trabalhos arqueológicos que estão a decorrer no concheiro do Cabeço da Amoreira, em Muge. A concentração está marcada para as 9h45, na Casa do Povo de Muge, sendo disponibilizado transporte em autocarro pelo Município.

Revista Magos, concerto e caminhada

A programação prossegue no sábado, 19 de setembro, com mais uma edição de Música na Capela, que inclui o lançamento da revista Magos e um concerto de O Gajo, pelas 21h30, na Capela Real de Salvaterra de Magos.

No domingo, 20 de setembro, realiza-se a Caminhada Rota de Outono, na freguesia do Granho, integrada nas Rotas Pedestres do concelho. A concentração está marcada para as 8h30, junto à Associação Humanitária do Granho, proporcionando aos participantes uma oportunidade para descobrir o território e desfrutar da natureza numa época de transição para o outono.

Literatura, atividades para crianças, Jazz e património

No último fim de semana de setembro, a programação começa no sábado, 26 de setembro, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, com mais uma iniciativa do projeto “Biblioteca em Movimento”. “Entre Livros”, com Ana Faro, é uma atividade destinada a crianças dos 3 aos 10 anos, proporcionando um momento de contacto com os livros e com a leitura, através de uma proposta pensada para o público infantil.

Também no sábado, pelas 16h00, o Auditório da Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos, recebe a apresentação do livro infantojuvenil “Alguém fez mal ao Pai Natal”, com texto de Lia C. e ilustrações de Joana Pereira. A iniciativa está integrada na programação “Falcoaria, Património Imaterial da Humanidade – UNESCO | 10 anos”, que assinala uma década sobre a inscrição da Falcoaria Portuguesa na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO. Os livros têm distribuição gratuita e, em troca, sugerimos a doação de embalagens de cereais para o projeto municipal “Loja Social”.

No domingo, 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, realiza-se a iniciativa “Sabores do Concelho”, entre as 10h00 e as 13h00 e entre as 14h30 e as 18h00, em que os visitantes da Falcoaria Real, do Museu do Concelho e do Museu do Escaroupim e o Rio poderão conhecer diferentes sabores através da presença de produtores nesses espaços.

Ainda no domingo, pelas 16h00, o Jardim de Glória do Ribatejo recebe Jazz no Jardim, com um concerto de Ricardo Toscano Trio, que junta também Carlos Barreto e João Pereira.