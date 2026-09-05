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    Desporto

    Ginastas da Associação 20 kms de Almeirim vencem “Talentos em Grande” e passam à grande final

    Por: Daniel Cepa 05 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    As atletas da Secção de Ginástica da Associação 20 kms de Almeirim venceram a emissão deste sábado do programa “Talentos em Grande”, da SIC, garantindo a passagem à grande final da competição.

    O grupo apresentou uma coreografia que conquistou as três estrelas atribuídas pelo júri e passaram à segunda atuação. Após a segunda atuação, a jovens ginastas foram as mais votadas do público e venceram o programa inaugural, apurando-se para a grande final da competição.

    As atletas treinam várias vezes por semana sob a orientação de quatro treinadores, tendo apresentado um conjunto de movimentos exigentes que combinou técnica, expressão e sincronização. A prestação impressionou o júri e colocou a formação almeirinense na fase decisiva do programa.

    Apresentado por Andreia Rodrigues, o programa “Talentos em Grande” é dedicado a crianças e jovens entre os quatro e os 14 anos, que apresentam as suas capacidades em áreas como música, dança, representação, magia, humor e artes circenses.

    A vitória permitiu à Secção de Ginástica da Associação 20 Quilómetros de Almeirim divulgar, a nível nacional, o trabalho desenvolvido na formação das jovens atletas e levar o nome de Almeirim à grande final da competição.

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