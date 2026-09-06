Domingo, setembro 6, 2026 14:13
    Onde há crise, há esperança

    PARA HOJE / 6.SET

    Por: Redação 06 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    “Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz.” Quando Jesus disse isto tinha em mente aquelas pessoas que, para chegar aos seus fins mesquinhos, são capazes de arquitectar estratégias com argúcia e fazer mexer o mundo, enquanto tanta gente boa não é capaz de ser crítica nem de ser criativa. Ora uma caridade sem inteligência, sem discernimento, pura e simplesmente não é caridade.
    Vasco P. Magalhães, sj
    NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS
    365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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