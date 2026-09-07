Milhares de motociclistas regressam a Fátima para a Bênção dos Capacetes

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Milhares de motociclistas, provenientes de todo o país e do estrangeiro, voltam a reunir-se, no próximo dia 20 de setembro, no Santuário de Fátima, para a 11.ª Peregrinação da Bênção dos Capacetes.

Segundo o Santuário de Fátima, a iniciativa pretende proporcionar “um dia de oração e convívio”, contando com a participação ativa dos motociclistas em vários momentos das celebrações.

A peregrinação, na Cova da Iria, será presidida pelo patriarca de Lisboa, D. Rui Valério. Os participantes vão colaborar no acolhimento dos peregrinos, na recitação do Rosário, no transporte do andor, na proclamação das leituras e no apoio à distribuição da Comunhão.

A principal novidade desta edição é a realização da Bênção dos Capacetes, pela primeira vez, também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. As dioceses de Angra e do Funchal vão acolher celebrações, no mesmo dia, em moldes semelhantes aos da peregrinação realizada em Fátima.

A iniciativa é promovida pela Associação Bênção dos Capacetes, em conjunto com os motoclubes responsáveis pela organização em cada região.

Em 2025, cerca de 180 mil motociclistas participaram na peregrinação no Recinto de Oração, um número semelhante ao registado no ano anterior.

Numa mensagem dirigida aos participantes, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, convidou os motociclistas a viverem este “momento de encontro e convívio”, marcado também pela oração por quem perdeu a vida em acidentes rodoviários e pelo pedido de proteção para todos os que circulam nas estradas.

O responsável deixou ainda um apelo à prudência, desejando que todos possam chegar a Fátima em segurança e regressar a casa sem incidentes.