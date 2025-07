Almeirim representado no Jubileu dos Jovens no Vaticano

O Jubileu dos Jovens decorreu em Roma, de 28 de julho a 3 de agosto, com a presença de muitos portugueses e com representantes do concelho de Almeirim. Participaram 11 mil jovens a nível nacional — 300 da Diocese de Santarém e mais de 30 do concelho de Almeirim — naquela que foi uma das maiores participações de sempre em eventos internacionais da Igreja Católica.

Carlota Barreira, jovem almeirinense, partilhou a sua experiência com O Almeirinense: “Nem sempre é fácil eu acreditar na minha fé e falar sobre a minha religião. Por isso, ao longo dos dias, entre os estudos, os trabalhos e tudo o que está à minha volta, a fé vai ficando para segundo plano.”

Sobre o impacto do evento, Carlota sublinha que “o Jubileu ajudou-me muito, principalmente a reativar um ‘eu’ muito mais feliz, carinhoso, paciente e divertido. Não só a acreditar num amanhã melhor, mas a perceber que não sou a única a acreditar neste Deus de amor.”

Ao lado dos outros 17 elementos que viajaram de Almeirim, Carlota destaca o ambiente único vivido em Roma. “Milhares de jovens reunidos, aos saltos, a gritar do fundo de si mesmos que somos a juventude do Papa, não se sente em qualquer outro lado. Só no Jubileu! Pessoas com passados e histórias muito diferentes, unidas, sem pressão nem discriminação, por um só motivo: a esperança!”

A jovem admite ainda que nem tudo foi fácil e “que houve momentos complicados, mas aqui estou, a aprender a vivê-los como desafios e a encará-los com um sorriso na cara!”

E acrescenta com convicção: “De Roma estou a trazer uma melhor pessoa, com muito mais amor para dar, e com mais calma e paciência.”

A acompanhar os jovens de Almeirim estiveram Inês Pinto e Nuno Caramelo, da Paróquia de Almeirim. O Padre Bruno Filipe integrou uma comitiva vinda de Fazendas de Almeirim, com mais 13 elementos.

“Somos a juventude do papa e não se sente em qualquer outro lado”

Um dos momentos altos do Jubileu aconteceu a 2 de agosto, com a chegada do Papa Leão XIV e a vigília de oração, durante a qual três jovens fizeram perguntas ao pontífice sobre amizade, coragem e espiritualidade. Cerca de um milhão de participantes passou a noite no local, onde Leão XIV presidiu à Missa, pelas 09h00 de domingo.

O Jubileu dos Jovens contou com 11.527 participantes portugueses, constituindo a maior delegação nacional de sempre num evento do género, realizado no estrangeiro.

O Papa Bonifácio VIII instituiu, em 1300, o primeiro Ano Santo — com periodicidade inicialmente centenária, passando depois para cinquentenária, e, finalmente, fixada de 25 em 25 anos, segundo o modelo bíblico.