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    Bombeiros de Almeirim investem 15 mil euros em 50 novos capacetes para os operacionais

    Por: Daniel Cepa 15 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    Os Bombeiros Voluntários de Almeirim aproveitaram a cerimónia de promoção de dois elementos da corporação, realizada na noite de sexta-feira, 14 de agosto, para entregar 50 novos capacetes de combate a incêndios estruturais, num investimento de cerca de 15 mil euros destinado a reforçar a segurança dos operacionais.

    A cerimónia decorreu no quartel da corporação e ficou marcada pela promoção de Cátia Barata a bombeira de primeira e de André Bento a oficial bombeiro.

    André Bento e Cátia Barata

    Em declarações a O ALMEIRINENSE, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Telmo Ferreira, explicou que a entrega dos capacetes representou um momento particularmente importante para a corporação.

    “Foi um dois em um. Houve a promoção da Cátia Barata a bombeira de primeira e do André Bento a oficial bombeiro. Já no final da cerimónia foram entregues os capacetes, adquiridos através das iniciativas desenvolvidas pelos próprios bombeiros.”

    Os novos equipamentos foram financiados através das receitas angariadas pela Roulotte dos Bombeiros, que ao longo de 2025 marcou presença em diversos eventos do concelho e da região.

    Segundo Telmo Ferreira, as iniciativas permitiram arrecadar cerca de 11 mil euros, tendo a associação suportado os cerca de quatro mil euros em falta para concretizar a compra.

    “Os capacetes custaram cerca de 15 mil euros. Os eventos onde a Roulotte dos Bombeiros participou renderam aproximadamente 11 mil euros e a associação suportou o valor restante.”

    O comandante sublinha que a renovação era necessária, uma vez que os capacetes anteriormente utilizados tinham cerca de 15 anos de serviço e encontravam-se em fim de vida útil.

    “Hoje temos os Bombeiros de Almeirim com capacetes de combate a incêndios estruturais muito melhores do que aqueles que tínhamos. Havia necessidade de fazer esta renovação.”

    Com esta aquisição, a corporação passa a garantir melhores condições de proteção aos 68 elementos do quadro ativo, dos quais 37 são profissionais.

    O investimento em equipamentos de proteção individual continua, contudo, a representar um esforço financeiro significativo. Segundo o presidente da direção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Pedro Ribeiro, equipar um bombeiro para os diferentes cenários de intervenção representa atualmente um custo próximo dos quatro mil euros por elemento.

    A corporação prevê ainda receber, até ao final do ano, uma nova ambulância de socorro, num investimento superior a 80 mil euros.

    Antigos capacetes poderão ser doados

    Quanto aos capacetes agora substituídos, Telmo Ferreira revelou que a direção está a estudar a possibilidade de os doar a outro corpo de bombeiros: “Estamos a equacionar a hipótese de os doar a um corpo de bombeiros que deles necessite. Também fomos sondados para apoiar bombeiros de Cabo Verde. Apesar de terem terminado a vida útil recomendada, ainda podem ter utilidade para quem tem menos recursos.”

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