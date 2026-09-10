Homem detido por posse de armas proibidas

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Um homem de 53 anos foi detido pela GNR na quinta-feira, 9 de setembro, no concelho de Coruche, por suspeita de ter na sua posse armas proibidas, na sequência de uma investigação por violência doméstica.

Durante a operação, foram apreendidas uma pistola de calibre 6,35 mm, uma espingarda caçadeira de calibre 12, três carabinas de ar comprimido, uma catana, um punhal e um bastão. A GNR apreendeu ainda 713 cartuchos e 98 munições de calibre 6,35 mm.

A detenção foi realizada pelo Posto Territorial de Coruche, após o cumprimento de um mandado de busca domiciliária no âmbito da investigação, que decorria há cerca de dois meses.

O homem foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém e ficou em liberdade, sujeito a Termo de Identidade e Residência, enquanto o processo decorre.

A operação contou com o reforço de militares das várias valências do Destacamento Territorial de Coruche e do Núcleo de Apoio Técnico de Santarém.

A GNR recorda que a violência doméstica é um crime público e que qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação deste tipo pode denunciá-la junto das autoridades.