CRIAL promove “Tapas & Boa Música” com jantar solidário

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O CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim recebe no dia 25 de setembro, a partir das 19h00, o espetáculo solidário “Tapas & Boa Música”, uma iniciativa que junta música, gastronomia e convívio no Pátio do CRIAL.

A noite contará com a presença especial do mestre da guitarra portuguesa, instrumentista e compositor Custódio Castelo, a quem se juntam Diogo Carapinha, Ana Paula Gonçalves e o Grupo D’Além Tejo.

A iniciativa inclui ainda um jantar servido no espaço, com a gastronomia local em destaque. O menu é composto por sopa da pedra da Confraria Gastronómica de Almeirim, pica-pau, bebida e arroz-doce da Associação Gentes de Almeirim.

O jantar tem um custo de 15 “crialitos” e as entradas podem ser reservadas diretamente no CRIAL ou através do número 243 592 851.

A entrada no evento é feita pelo Largo dos Combatentes e a iniciativa conta com o apoio e colaboração do Município de Almeirim, da Confraria Gastronómica de Almeirim, das Gentes de Almeirim e de Fernando Campos da Silva, responsável pelo som.