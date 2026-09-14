Segunda-feira, setembro 14, 2026 12:01
    Sociedade

    Grávida ferida em colisão com três viaturas em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 14 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Uma colisão entre três viaturas ligeiras de passageiros provocou um ferido leve e dois assistidos no local, na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro, na Zona Industrial de Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE no local, a vítima transportada ao hospital é uma mulher grávida, de 25 anos, que teve de ser desencarcerada da viatura. Após ter sido assistida e estabilizada pelas equipas de socorro, foi transportada para o Hospital Distrital de Santarém com ferimentos considerados ligeiros.

    Dois homens foram igualmente assistidos no local, não tendo necessitado de transporte para uma unidade hospitalar.

    O acidente ocorreu no cruzamento da Rua A com a Estrada Nacional 114, junto ao supermercado Intermarché. O alerta foi dado às 10h31.

    Nas operações de socorro estiveram envolvidos 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por quatro viaturas.

    A Guarda Nacional Republicana de Almeirim tomou conta da ocorrência. O trânsito esteve interrompido naquela zona durante as operações de socorro, remoção dos veículos e limpeza da via.

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