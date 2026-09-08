Terça-feira, setembro 8, 2026 19:19
    Sociedade

    Acidente com três viaturas condiciona trânsito em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 08 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    Um acidente que envolveu três viaturas provocou constrangimentos no trânsito na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, no entroncamento da rua Dr. Mário Soares com a rua Guerra Junqueiro, em Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a colisão, a envolver dois veículos ligeiros de passageiros e um veículo ligeiro de mercadorias, resultou apenas danos materiais, não havendo indicação de feridos entre os ocupantes.

    O acidente condicionou a circulação rodoviária naquela artéria, obrigando os condutores a circular com precaução enquanto decorriam as operações de normalização do trânsito.

    A GNR tomou conta da ocorrência.

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