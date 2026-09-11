Sexta-feira, setembro 11, 2026 22:24
    Sociedade

    Cabo elétrico caído na EN 114 provoca despiste de motociclo

    Por: Daniel Cepa 11 de setembro, 2026 2 minutos de leitura
    Foto: Os Monhacas

    O condutor de um motociclo ficou ferido, sem gravidade, na sequência de um despiste ocorrido, na tarde desta sexta-feira, 11 de setembro, na Estrada Nacional 114, na zona do Convento da Serra, freguesia da Raposa, no concelho de Almeirim.

    Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o acidente terá sido provocado por um cabo elétrico que se encontrava caído na via. O motociclo terá embatido no cabo, levando o condutor a perder o controlo do veículo e a despistar-se.

    O alerta para a ocorrência foi dado às 14h51. A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e, depois de assistida e estabilizada no local pelas equipas de socorro, foi transportada para o Hospital Distrital de Santarém.

    Nas operações de socorro estiveram envolvidos seis operacionais, apoiados por duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e dos Bombeiros Municipais de Coruche.

    A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência e assegurou o controlo do trânsito naquela zona da Estrada Nacional 114, que esteve cortada ao trânsito enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.

    Uma equipa da E-Redes foi chamada ao local para proceder à remoção do cabo elétrico. Segundo informações recolhidas por O ALMEIRINENSE, o cabo terá caído para a via depois de ter sido atingido por uma máquina que passou no local.

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