Nova chefe dos Escuteiros de Fazendas toma posse

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Beatriz Neves é oficialmente a nova Chefe do Agrupamento de Fazendas de Almeirim, tendo sido também apresentada a nova Direção para o presente ano escutista. A cerimónia decorreu esta sexta-feira, dia 11 de setembro, na Capela de São José, em Fazendas de Almeirim.

O momento ficou ainda marcado por uma celebração especial de oração e renovação de compromisso, acolhida e abençoada pelo Assistente de Agrupamento, o Padre Bruno.

“Que seja um ano escutista repleto de conquistas, aprendizagem e muitas aventuras!”, sublinhou o Agrupamento nas redes sociais.

Também a Junta de Freguesia deixou uma palavra de agradecimento, numa publicação nas redes sociais, à anterior Chefe, Joana, destacando “todo o trabalho, dedicação, empenho e disponibilidade demonstrados ao longo do seu percurso”.

“O trabalho de quem serve a nossa comunidade deixa sempre uma marca. Obrigado, Chefe Joana, por tudo o que fez pelo Agrupamento e pelos nossos jovens”, pode ler-se na publicação.