Quarta-feira, setembro 16, 2026 12:00
    Região

    Campus Tejo vai criar ecossistema de ciência e inovação em Santarém

    Por: Daniel Cepa 16 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O projeto Campus Tejo – Science & Technology pretende criar, em Santarém, um ecossistema dedicado à ciência, tecnologia, conhecimento e inovação, aproximando instituições de ensino superior, centros de investigação, empresas e entidades públicas.

    A Câmara Municipal de Santarém promoveu uma nova reunião de trabalho com o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Universidade Politécnica de Santarém, o ISLA Santarém – Instituto Politécnico e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

    Segundo a Câmara Municipal de Santarém, as instituições envolvidas partilham a ambição de criar “um verdadeiro ecossistema de ciência, tecnologia, conhecimento e inovação”, com impacto no concelho, na Lezíria do Tejo e no país.

    O Campus Tejo deverá apostar em áreas consideradas estratégicas para a região, como a água, a agricultura e as ciências da vida, procurando promover uma ligação mais próxima entre o conhecimento científico e o tecido empresarial.

    “O Campus Tejo nasce daquilo que melhor distingue o nosso território e daquilo que queremos construir para o futuro, aproximando universidades, investigação, empresas e instituições”, refere a autarquia.

    O projeto pretende ainda atrair talento, investimento e novas empresas para Santarém, criando condições para o desenvolvimento de ideias e soluções capazes de gerar emprego e valor económico.

    “Queremos criar condições para que novas ideias nasçam, cresçam e se transformem em valor, emprego e desenvolvimento”, assinala o Município de Santarém.

    O Campus Tejo deverá ser apresentado publicamente durante a próxima edição do Web Summit, com o objetivo de dar projeção nacional e internacional ao projeto.

    De acordo com a Câmara Municipal de Santarém, a apresentação permitirá dar a conhecer “um projeto pensado a partir de Santarém, mas com vocação nacional e internacional”.

    A autarquia acredita que o envolvimento das diferentes instituições permitirá afirmar Santarém como um território de referência nas áreas da ciência e da inovação.

    “O caminho está a ser feito. Com parceiros fortes, uma visão comum e muita ambição”, conclui o Município de Santarém.

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