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    Alpiarça

    Três maravilhas da Lezíria do Tejo disputam lugar na final nacional

    Por: Daniel Cepa 03 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A Casa dos Patudos, a Catedral de Santarém e o Mercado Municipal de Santarém são os três patrimónios da Lezíria do Tejo apurados para a semifinal nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

    Os três candidatos integram a lista de 49 semifinalistas nacionais, distribuídos pelas sete categorias do concurso, e procuram agora garantir a passagem à Grande Final Nacional.

    A semifinal realiza-se no próximo sábado, 5 de setembro, às 21h30, no Palácio Nacional de Sintra. A votação do público vai determinar os 21 finalistas, três por cada uma das sete categorias.

    A Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça representa a Lezíria do Tejo na categoria Turismo. A antiga residência de José Relvas disputa a passagem à final nacional através do número de telefone 761 207 082.

    Na categoria Religião, a região está representada pela Catedral de Santarém, cujo número de votação é o 761 207 074. Já o Mercado Municipal de Santarém concorre na categoria Século XX, podendo ser apoiado através do número 761 207 077.

    A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo apela à participação da população para ajudar a colocar os três patrimónios na última fase da competição, considerando que cada voto contribui para promover a história, o património e a identidade da região em todo o país.

    A Casa dos Patudos concorre com o Jardim do Paço Episcopal, em Castelo Branco, o Palácio de Estoi, em Faro, o Jardim Monte Palace Madeira, no Funchal, o Museu MACAM, em Lisboa, o Cella Bar, na Madalena do Pico, e a Casa de Mateus, em Vila Real.

    A Catedral de Santarém disputa a categoria Religião com o Convento de Santo António, na Lagoa, nos Açores, a Sé de Lisboa, o Santuário de Nossa Senhora da Graça, em Mondim de Basto, a Igreja Matriz de São Jorge, em Santana, a Igreja da Misericórdia de Tavira e o Convento de Cristo, em Tomar.

    Na categoria Século XX, o Mercado Municipal de Santarém concorre com o Cristo Rei, em Almada, o Palace Hotel da Curia, em Anadia, o Mercado dos Lavradores, no Funchal, a Igreja de São José da Ribeira Chã, na Lagoa, o conjunto Picote – Moderno Escondido, em Miranda do Douro, e os Mercados de Olhão.

    Depois das diferentes fases regionais, a semifinal de Sintra assinala a entrada do concurso na etapa decisiva a nível nacional. Dos 49 patrimónios ainda em competição, apenas 21 seguirão para a Grande Final Nacional.

    “Agora, já na reta final, a escala nacional ganha protagonismo. A passagem de 49 semifinalistas para apenas 21 finalistas traduz a crescente exigência da competição e coloca frente a frente alguns dos mais relevantes patrimónios selecionados nesta edição”, afirma Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

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