Presidente da FPF visita Academia que vai transformar o futebol em Santarém

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O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, visitou, na quinta-feira, 3 de setembro, as obras da futura Academia de Futebol de Santarém, que está a ser construída na Quinta do Rolim, junto ao Complexo Aquático de Santarém.

A visita contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e do presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho Dias, além de vários responsáveis das três instituições.

A inauguração da academia poderá realizar-se no dia 19 de março de 2027, Feriado Municipal de Santarém, embora esta previsão ainda não esteja oficialmente confirmada.

Antes da deslocação ao local da empreitada, Pedro Proença visitou os Paços do Concelho e a sede da Associação de Futebol de Santarém. No Salão Nobre da Câmara Municipal, o executivo escalabitano apresentou o plano de investimentos previsto para as infraestruturas desportivas do concelho, num valor próximo dos 14 milhões de euros para os próximos anos.

João Teixeira Leite classificou a Academia de Futebol como um projeto transformador para o território, desenvolvido em parceria entre o Município de Santarém, a Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Santarém.

“A futura Cidade Desportiva de Santarém, ao lado do Complexo Aquático, é uma das nossas maiores ambições para os próximos anos”, afirmou o presidente da autarquia, acrescentando que “a primeira fase já está no terreno, com a construção da nova Academia de Futebol em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol”.

A nova academia integra um projeto mais amplo para a criação da futura Cidade Desportiva de Santarém. Segundo João Teixeira Leite, esta infraestrutura poderá transformar Santarém num polo nacional e internacional, com capacidade para receber mais competições e outros eventos desportivos.

Durante a visita às obras, Pedro Proença salientou que o futuro equipamento ultrapassa a dimensão física da empreitada e deverá contribuir para o desenvolvimento da modalidade em toda a região.

“A Academia da Associação de Futebol de Santarém será mais do que uma obra. Será um equipamento ao serviço do futebol português e de toda a região, que irá permitir o desenvolvimento do futebol em todo o distrito”, afirmou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Pedro Proença destacou também a cooperação institucional que permitiu avançar com o projeto, apontando a proximidade entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Associação de Futebol de Santarém e a Câmara Municipal de Santarém como determinante para o crescimento da modalidade.

“É um espaço que nos mostra todo o potencial de uma relação próxima entre a Federação Portuguesa de Futebol, o movimento associativo e as autarquias, parceiro fundamental neste crescimento”, sublinhou.

Depois de visitar o local da futura academia, o dirigente considerou que a nova infraestrutura deverá representar uma mudança significativa na atividade da Associação de Futebol de Santarém.

“Foi um privilégio visitar as obras da futura Academia da Associação de Futebol de Santarém. É uma obra que marcará um antes e um depois na vida da Associação”, assinalou Pedro Proença.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol deixou ainda um agradecimento ao presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho Dias, e ao presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, felicitando as duas entidades pelo desenvolvimento do projeto.

Joaquim Martinho Dias destacou, por sua vez, que a empreitada representa uma mais-valia para o distrito de Santarém e para o futebol em geral. De acordo com o presidente da Associação de Futebol de Santarém, o futuro espaço permitirá também aumentar as condições disponíveis para os treinos das seleções distritais.

Pedro Proença considerou ainda que a nova infraestrutura poderá ter um impacto positivo no plano de desenvolvimento do futebol português e apoiar a preparação para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2030, organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

A Academia de Futebol de Santarém poderá, assim, desempenhar um papel não apenas no desenvolvimento das seleções e dos clubes do distrito, mas também no acolhimento de estágios, treinos e outras atividades de dimensão nacional e internacional.

A jornada de trabalho ficou igualmente marcada pelo apoio institucional manifestado por Pedro Proença ao projeto do parque temático Viva Mundo – World of Football.

João Teixeira Leite descreveu o empreendimento como “um investimento transformador, com dimensão nacional e internacional”, considerando que poderá ter um impacto significativo no desporto, no turismo e na economia de Santarém, da região e do país.

“A Federação Portuguesa de Futebol será, por isso, um parceiro importante neste projeto mobilizador e na afirmação de Santarém como território de referência para o desporto”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Santarém.

Na visita participaram também Helena Pires, Vasco Pinho, Francisco Jerónimo, presidente da Assembleia Geral da Associação de Futebol de Santarém, os vice-presidentes Jorge Martins, Daniel Santos e Jorge Heleno, o secretário-geral Filipe Batista, o vereador da Câmara Municipal de Santarém Pedro Gouveia e Carlos Neto, chefe de Gabinete da Presidência da Federação Portuguesa de Futebol.