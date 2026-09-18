Almeirim sob aviso amarelo devido ao calor intenso a partir de domingo

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O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo a partir das 9h00 de domingo, 20 de setembro, até às 6h00 de segunda-feira, 21 de setembro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O fim de semana será marcado por temperaturas elevadas, com os termómetros em Almeirim a variar entre os 18 e os 37 graus. O tempo quente deverá manter-se no início da próxima semana, com temperaturas dentro de valores semelhantes.

O aviso amarelo é emitido perante uma situação meteorológica que pode representar risco para determinadas atividades e para a saúde, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda que, durante os períodos de maior calor, a população aumente a ingestão de água, mesmo sem sentir sede, e evite o consumo de bebidas alcoólicas. É também aconselhada a permanência em locais frescos ou climatizados durante pelo menos duas a três horas por dia e a redução da exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00.

A DGS aconselha ainda o uso de roupa clara, leve e larga, chapéu e óculos de sol com proteção UV, bem como protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30. Deve também ser evitada a realização de atividades que impliquem esforço físico intenso nas horas de maior calor.

É recomendada uma atenção especial às crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e pessoas com mobilidade reduzida, que apresentam maior vulnerabilidade aos efeitos das temperaturas elevadas.

A população deve ainda manter-se informada sobre a evolução das condições meteorológicas e adotar os cuidados necessários durante o período de calor.