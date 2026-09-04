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    Sociedade

    IPMA prolonga aviso amarelo devido ao calor em Almeirim

    Por: Inês Ribeiro 04 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo devido ao calor intenso no concelho de Almeirim até às 18h00 de sábado, dia 5 de setembro, face à previsão de valores elevados da temperatura máxima.

    Para esta sexta-feira, dia 4, estão previstas temperaturas entre os 21 e os 35 graus. No sábado, os termómetros deverão oscilar entre os 19 e os 38 graus, prevendo-se um novo pico de calor durante o fim de semana.

    Apesar de o aviso amarelo terminar no sábado, as temperaturas deverão continuar elevadas no domingo, dia 6, com uma mínima de 19 graus e uma máxima de 36 graus no concelho.

    Face às temperaturas previstas, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda o reforço da ingestão de água, mesmo na ausência de sensação de sede, e a redução do consumo de bebidas alcoólicas. É também aconselhada a permanência em locais frescos, arejados ou climatizados durante pelo menos duas a três horas por dia.

    A exposição direta ao sol deve ser evitada, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00, assim como a realização de esforços físicos intensos durante as horas de maior calor. A DGS recomenda ainda o uso de roupa leve, larga e de cores claras, chapéu de abas largas, óculos de sol e protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30.

    Os cuidados devem ser redobrados com os grupos mais vulneráveis aos efeitos das temperaturas elevadas, nomeadamente crianças, idosos, pessoas com doenças crónicas e pessoas com mobilidade reduzida.

    Para ajudar a manter as habitações frescas, a DGS aconselha a fechar persianas ou portadas durante o período de maior calor e a promover a circulação de ar ao final do dia. Nas deslocações, devem ser escolhidas, sempre que possível, as horas de menor calor e nunca devem ser deixadas pessoas ou animais dentro de viaturas estacionadas ao sol.

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