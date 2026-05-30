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Política

Câmara de Almeirim avança com obras de 550 mil euros nas ruas do bairro da Troia

Por: Daniel Cepa 30 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Câmara Municipal de Almeirim vai avançar com uma intervenção de requalificação urbana no bairro da Troia, num investimento que ronda os 550 mil euros e com uma duração prevista de quatro meses.

A obra tem como principal objetivo melhorar a mobilidade e segurança naquela zona da cidade, através da criação de uma faixa em betuminoso destinada à circulação pedonal e ciclável.

A intervenção será realizada em várias fases. Numa primeira etapa, serão abrangidas as ruas Timor, Angola, Moçambique e a conclusão da Rua Açores, onde a solução já foi testada. Paralelamente, será feita a substituição de condutas e ramais de abastecimento de água, bem como o reforço da drenagem pluvial.

A segunda fase, ainda em fase de projeto, irá incidir sobre as ruas Brasil, Macau e Rua do Pinhal, com uma intervenção mais profunda que inclui a substituição integral do pavimento e a renovação das infraestruturas, como esgotos domésticos e pluviais, rede de água, eletricidade e telecomunicações.

Segundo a autarquia, esta fase permitirá também repensar a circulação pedonal, tendo em conta os passeios estreitos e os constrangimentos existentes, promovendo uma reorganização do espaço público mais confortável e segura para todos os utilizadores. A intervenção será realizada em consórcio com a Águas do Ribatejo.

A Rua do Matadouro, entre a zona industrial e a zona da restauração, também será intervencionada, estando o município a preparar o lançamento do concurso para a reabilitação das infraestruturas (água e esgotos) dessa via, condição primordial para avançar com a sua posterior pavimentação.

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