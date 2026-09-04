Queda de reboco leva ao isolamento do depósito de água de Almeirim

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O edifício do Reservatório Elevado de Almeirim encontra-se vedado e sinalizado, depois de ter sido detetada a queda de um elemento do reboco de uma das fachadas da infraestrutura.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, o alerta foi dado por populares ao Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, após terem sido encontrados detritos junto à base do depósito de água.

Na sequência da ocorrência, o Serviço Municipal de Proteção Civil, em articulação com o Município de Almeirim e a Águas do Ribatejo, procedeu à vedação e sinalização da área junto ao edifício, estabelecendo um perímetro de segurança para salvaguardar pessoas e bens. O jardim não foi vedado, mantendo-se condicionado apenas o acesso à zona delimitada em redor da infraestrutura.

Em resposta a um pedido de esclarecimento de O ALMEIRINENSE, a Águas do Ribatejo explica que o reservatório foi alvo de uma intervenção de reabilitação, em 2015. Posteriormente, no âmbito da garantia da obra, foram realizadas várias reparações no reboco e uma nova pintura, em 2023.

Apesar de considerar que se trata de uma “ocorrência localizada”, a empresa intermunicipal decidiu solicitar uma vistoria especializada ao estado geral da infraestrutura.

“O objetivo é avaliar as condições de conservação e conformidade do equipamento e determinar a extensão da intervenção a realizar, visando garantir os mais elevados padrões de segurança para os trabalhadores que operam a instalação e para os cidadãos que utilizam os espaços públicos na sua envolvente”, refere a Águas do Ribatejo.

A empresa adianta que está a acompanhar a situação “em estreita articulação com o Município de Almeirim e as entidades competentes”, garantindo a aplicação das medidas necessárias à reposição integral das condições de segurança.

A Águas do Ribatejo reafirma ainda o compromisso com a manutenção e valorização das infraestruturas que se encontram sob a sua gestão, assim como com a segurança da população e a qualidade do serviço prestado.

O perímetro de segurança deverá manter-se até à realização da vistoria e à definição dos trabalhos necessários para reparar o reboco e garantir as condições de conservação da estrutura.