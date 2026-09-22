Festival Internacional de Acordeão regressa ao Jardim da República em outubro

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O Jardim da República, em Almeirim, recebe no próximo dia 4 de outubro, pelas 16h00, o Festival Internacional de Acordeão, uma iniciativa integrada na programação cultural do município que promete uma tarde dedicada a este instrumento e à sua versatilidade musical.

Em palco estarão três intérpretes de referência internacional: Rita Nunes e Rodrigo Maurício, a representar Portugal, e Petar Maric, oriundo da Sérvia. A presença de um músico sérvio confere ao festival uma dimensão verdadeiramente internacional, reunindo diferentes sensibilidades musicais e estilos de interpretação num só palco, ao ar livre.

O acordeão é um instrumento com uma ligação histórica e afetiva muito forte da cultura popular portuguesa, o que torna este festival num momento especialmente significativo para a cidade e para os seus habitantes.

A entrada é livre e o espetáculo tem a duração de 90 minutos. O evento é organizado pela Câmara Municipal de Almeirim, através do pelouro da Cultura.