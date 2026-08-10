Segunda-feira, agosto 10, 2026 20:06
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    Campino e Carpinteiro conquistam prémios no Festival de Estátuas Vivas de Santarém

    Por: Daniel Cepa 10 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    O Campino e o Carpinteiro foram as estátuas vivas vencedoras da sétima edição do Festival de Estátuas Vivas de Santarém, que decorreu entre os dias 7 e 9 de agosto e voltou a atrair milhares de visitantes ao Centro Histórico da cidade.

    Este ano, o festival teve como tema “Profissões Antigas”, dando vida a ofícios tradicionais portugueses e a figuras marcantes da identidade ribatejana através de cerca de duas dezenas de artistas espalhados pelas ruas do centro histórico.

    O Prémio do Público foi atribuído a Vasco Peixinho, pela performance “Campino”, escolhida através da votação dos visitantes ao longo dos três dias do evento.

    Já o Prémio do Júri distinguiu Guilherme Ferreira, pela interpretação de “Carpinteiro”, destacada pela criatividade, expressividade, rigor e qualidade artística da representação. O júri foi constituído por Isabel Leão, Cristina Graça e Pedro Oliveira.

    Os prémios foram disponibilizados pela Era Santarém, parceira do festival desde a primeira edição.

    Integrado na programação do Verão In.Santarém, o evento contou ainda com diversas atividades complementares, entre as quais o espetáculo Living Statues DJs, os Pedestais Livres, o Espaço Mini Estátuas e a arruada de encerramento protagonizada pela Orquestra Improvável.

    A produção artística esteve a cargo de António Santos, pioneiro da arte da estátua viva em Portugal e detentor de um Recorde Mundial do Guinness nesta área, contribuindo para consolidar Santarém como uma referência nacional nesta forma de expressão artística.

    Organizado pelo Município de Santarém, o Festival de Estátuas Vivas continua a afirmar-se como uma das principais iniciativas culturais do verão, valorizando o património, dinamizando o Centro Histórico e atraindo visitantes de várias regiões do país.

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