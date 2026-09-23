Quarta-feira, setembro 23, 2026 16:34
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    Enfermeira da ULS Lezíria apresenta modelo de acompanhamento após alta hospitalar

    Por: Inês Ribeiro 23 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    A enfermeira especialista em Enfermagem Comunitária Dina Isabel Coito Bernardino, da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), apresentou um modelo de acompanhamento da pessoa após a alta hospitalar na World Nursing Science Conference (WNSC 2026), que decorreu entre os dias 18 e 20 de setembro, em Miami, nos Estados Unidos da América.

    A comunicação, intitulada “Post-Hospital Discharge Follow-Up by Nurses in Primary Health Care as a Model for Integration and Safe Transition of Care”, centrou-se no papel dos enfermeiros dos cuidados de saúde primários no período que se segue à alta hospitalar, procurando reforçar a continuidade dos cuidados e a articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados de saúde.

    O modelo apresentado assenta numa avaliação de enfermagem precoce, na identificação das necessidades da pessoa e do cuidador, na referenciação para os recursos adequados e numa maior articulação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários.

    Os primeiros três dias após a alta assumem particular relevância neste processo, uma vez que podem surgir dificuldades relacionadas com a gestão da medicação, o reconhecimento de sinais de alerta, o autocuidado, a alimentação, o apoio necessário por parte do cuidador e o acesso aos recursos de saúde e da comunidade.

    A intervenção dos enfermeiros neste período permite, assim, identificar precocemente necessidades e dificuldades e promover uma transição mais segura entre o hospital e o acompanhamento nos cuidados de saúde primários.

    A participação de Dina Isabel Coito Bernardino na WNSC 2026 permitiu ainda partilhar práticas e conhecimento desenvolvidos no contexto da ULS Lezíria com profissionais de outros países, dando visibilidade ao contributo da enfermagem comunitária para a continuidade e integração dos cuidados após a alta hospitalar.

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