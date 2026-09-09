ULS Lezíria reúne cerca de 200 participantes no primeiro encontro sobre literacia em saúde

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Quase duas centenas de participantes estiveram esta terça-feira, 8 de setembro, no 1.º Encontro de Literacia em Saúde da ULS Lezíria, realizado no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS). A iniciativa juntou profissionais e parceiros para um dia dedicado à partilha de conhecimento e de boas práticas nesta área.

Promovido pela Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), em parceria com a ESSS, da Universidade Politécnica de Santarém, e com a Rede Académica de Literacia em Saúde, o encontro teve como tema “Conhecimento que capacita, literacia que transforma” e decorreu no Dia Internacional da Literacia.

Na sessão de abertura, o presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a aposta da instituição nesta área e o trabalho desenvolvido pelo grupo de 12 profissionais responsável pela elaboração do Plano de Literacia em Saúde da ULS Lezíria, atualmente submetido à apreciação da Direção-Geral da Saúde.

Pedro Marques defendeu que uma população mais informada e capacitada está em melhores condições para compreender recomendações clínicas, aderir aos tratamentos e tomar decisões sobre a própria saúde. “Nós precisamos que as pessoas vivam mais, mas que vivam melhor, vivam com qualidade”, afirmou.

O responsável apontou ainda a literacia em saúde como uma prioridade da instituição, destacando os desafios colocados pela desinformação e pela diversidade da população abrangida pela ULS Lezíria. Para Pedro Marques, a resposta passa também por uma comunicação mais acessível e adaptada aos diferentes públicos.

A diretora da ESSS, Hélia Dias, sublinhou, por sua vez, que a literacia em saúde vai além da transmissão de informação. “Literacia em saúde não é dar a informação”, afirmou, defendendo que é necessário garantir que as pessoas conseguem aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação no seu dia a dia.

Também Ana Rita Pedro, coordenadora da Rede Académica de Literacia em Saúde, destacou a importância da iniciativa e defendeu que a literacia em saúde deve ser entendida como uma relação entre as competências e os recursos das pessoas e aquilo que os serviços de saúde lhes exigem. No final, desafiou os participantes a transformar os conhecimentos partilhados em mudanças concretas nas práticas profissionais.

A vereadora com o pelouro da Saúde da Câmara Municipal de Santarém, Teresa Ferreira, salientou a importância da articulação entre o poder local, o Serviço Nacional de Saúde e os restantes parceiros do território. “A literacia em saúde é também cidadania”, afirmou, considerando que contribui para uma maior autonomia e participação dos cidadãos.

A enfermeira diretora da ULS Lezíria, Fátima Lopes, considerou o primeiro encontro um marco para a instituição e chamou a atenção para obstáculos como a linguagem técnica, a dificuldade de navegação nos serviços de saúde, a desinformação digital e as desigualdades no acesso à informação. “Ter acesso à informação não significa necessariamente estar capacitado”, alertou.

Já Ana Alexandre Calado, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, centrou a sua intervenção na responsabilidade dos profissionais e das organizações na comunicação com os cidadãos. “Fornecer informação não significa necessariamente comunicar”, afirmou, defendendo uma comunicação clara, adaptada às necessidades de cada pessoa e que permita confirmar se a mensagem foi efetivamente compreendida.

O programa incluiu ainda a conferência “Literacia em Saúde: dos conceitos à transformação dos sistemas de Saúde”, por Ana Rita Pedro, uma mesa-redonda dedicada ao Plano de Ação Local de Literacia em Saúde da ULS Lezíria e a apresentação de projetos e boas práticas desenvolvidos pela instituição.

O encontro terminou com a conferência “Literacia em Saúde: do conhecimento à ação”, por Duarte Brito, médico especialista em Saúde Pública e membro da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-estar da Direção-Geral da Saúde, seguindo-se a sessão de encerramento.

Com a realização desta primeira edição, a ULS Lezíria pretende reforçar a literacia em saúde enquanto ferramenta para promover a autonomia dos cidadãos e melhorar a qualidade dos cuidados prestados.