ULS Lezíria assinala Dia da Terapia Ocupacional com seminário

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai assinalar o Dia Internacional da Terapia Ocupacional, a 27 de outubro, com a realização de um seminário dedicado à valorização e divulgação desta área de intervenção.

O encontro tem início marcado para as 9h00, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém, e pretende reunir profissionais, estudantes e outros interessados para um momento de reflexão, partilha de conhecimento e debate sobre o contributo da Terapia Ocupacional.

Sob o mote “A Participação Importa”, o seminário vai abordar o papel da Terapia Ocupacional na promoção da autonomia, da participação e da qualidade de vida das pessoas ao longo das diferentes fases da vida.

A iniciativa será também uma oportunidade para a partilha de experiências, boas práticas e diferentes perspetivas sobre os desafios e oportunidades que se colocam à Terapia Ocupacional nos vários contextos de intervenção.

O programa completo do Seminário de Terapia Ocupacional da ULS Lezíria será divulgado posteriormente.