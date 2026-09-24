ULS Lezíria quer ouvir profissionais e utentes para melhorar os serviços de saúde

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A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) lançou o projeto “Humaniza ULS Lezíria”, que pretende recolher ideias e sugestões de profissionais e utentes para melhorar os serviços e promover ambientes de saúde mais centrados nas pessoas.

A iniciativa é promovida pela Comissão de Humanização da ULS Lezíria e procura envolver tanto quem trabalha nas unidades de saúde como quem recorre aos seus serviços, dando-lhes a possibilidade de identificar necessidades e apresentar propostas de melhoria.

As sugestões podem incidir sobre diferentes áreas, incluindo o bem-estar de profissionais e utentes, os espaços das unidades, a comunicação e proximidade, a organização dos serviços e a simplificação de processos. Podem também ser apresentadas propostas destinadas a reforçar o envolvimento e o sentimento de pertença das equipas.

A participação pode ser feita de forma identificada ou anónima, através de um formulário disponibilizado pela ULS Lezíria. O acesso também pode ser feito através do QR Code presente no cartaz de divulgação.

Com o mote “Faz parte. Partilha. Humaniza.”, o projeto pretende recolher contributos que possam traduzir-se em melhorias no funcionamento dos serviços e na experiência de profissionais e utentes.