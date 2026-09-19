Almeirim recebe encontro que assinala uma década de formação em Medicina Geral e Familiar

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O Espaço Multiusos de Almeirim recebe, nos dias 18 e 19 de setembro, o X Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria, uma iniciativa que reuniu médicos internos, especialistas e outros profissionais de saúde para dois dias de formação, partilha de conhecimento e reflexão sobre os desafios da especialidade.

Sob o mote “MGF em Conexão”, o encontro assinala dez anos de atividade e consolida-se como um espaço de aprendizagem, convívio e criação de relações entre os profissionais de saúde da região.

A iniciativa foi organizada por médicos internos e especialistas de Medicina Geral e Familiar da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio da Associação dos Médicos Internos da Lezíria de Medicina Geral e Familiar (AMIL-MGF).

Na sessão de abertura, Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, destacou a necessidade de criar condições para a formação, realização profissional e fixação de profissionais de saúde na região.

“A escolha da Medicina Geral e Familiar traz consigo uma enorme responsabilidade”, afirmou Pedro Marques, defendendo que a competência técnica deve ser acompanhada pelo “humanismo, a compaixão, a compreensão e a tolerância”.

O responsável sublinhou também a importância da articulação entre profissionais e equipas, numa abordagem integrada e centrada nas necessidades de cada pessoa. A inteligência artificial, a utilização de dados, a medicina personalizada e a gestão em valor foram apontadas como algumas das áreas que deverão marcar a evolução dos cuidados de saúde.

Encontro em Almeirim reforça ligação entre profissionais

Ana Alexandre Calado, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários da ULS Lezíria, considerou que a realização da décima edição do encontro representa um sinal de “continuidade, compromisso e vontade de aprender e partilhar conhecimento”.

A responsável destacou a dimensão relacional da Medicina Geral e Familiar, enquanto especialidade que liga a pessoa à família e à comunidade, a prevenção ao tratamento e os cuidados de saúde primários aos restantes níveis de cuidados.

Dirigindo-se aos médicos em formação, Ana Alexandre Calado deixou o desafio de preservarem a curiosidade e o pensamento crítico, questionarem as práticas e participarem ativamente na procura de novas respostas.

A responsável alertou igualmente para a importância de os profissionais reconhecerem os próprios limites e cuidarem da sua saúde e bem-estar.

“A dedicação não deve ser confundida com uma disponibilidade sem limites”, afirmou, acrescentando que “ninguém cresce verdadeiramente sozinho e ninguém transforma os cuidados sozinho”.

Tatiana Bento, presidente da AMIL-MGF, felicitou os profissionais envolvidos na organização e salientou a importância do encontro na criação de relações entre internos e especialistas.

Cristina Nobre, diretora do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar da ULS Lezíria, destacou o empenho dos médicos internos e da comissão organizadora, assim como a necessidade de continuar a atrair profissionais para a especialidade e de valorizar a diversidade da Medicina Geral e Familiar.

João Costa Lopes, presidente do Conselho Sub-Regional de Santarém da Ordem dos Médicos, realçou a importância da formação, da valorização dos profissionais e da articulação entre os cuidados de saúde primários e hospitalares.

Município de Almeirim destaca parceria com o Serviço Nacional de Saúde

Em representação do Município de Almeirim, a vereadora Maria Emília Moreira transmitiu uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Joaquim Catalão, na qual foi valorizada a parceria entre a autarquia e o Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como o percurso de uma iniciativa que completou uma década de existência.

A sessão de abertura terminou com a atuação do Coro Rouxinóis da Lezíria, composto por médicos da AMIL-MGF.

Durante os dois dias, o programa incluiu comunicações e sessões práticas dedicadas a temas como a burocracia na Medicina Geral e Familiar, inteligência artificial, insuficiência cardíaca, obesidade, ansiedade, dor, sexualidade e saúde da mulher.