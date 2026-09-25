Profissionais da ULS Lezíria integram obra dedicada à Hospitalização Domiciliária

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Vários profissionais da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) integram a equipa de autores da obra “Hospitalização Domiciliária”, publicada pela LIDEL e dedicada à evolução e aos desafios deste modelo de prestação de cuidados de saúde em Portugal.

A coordenação da obra está a cargo de Maria Irene Santos e Yahia Abuowda, coordenador da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) da ULS Lezíria, enquanto a subcoordenação é assegurada por Isilda Ferreira.

Entre os autores ligados à ULS Lezíria encontram-se Inês de Almeida Ambrioso, Maria João Guardado, Mariana Ricarti Martins, Mário Abade, Nélia Oliveira, Sónia Marques Malaca e Yahia Abuowda, bem como Ilda Veiga, anterior enfermeira coordenadora da Unidade de Hospitalização Domiciliária.

A participação dos profissionais da ULS Lezíria resulta da experiência adquirida no terreno em diferentes áreas da Hospitalização Domiciliária, incluindo a reabilitação, a abordagem multidisciplinar, a capacitação do doente e do cuidador, a qualidade e normalização dos cuidados e as dimensões ética e jurídica deste modelo.

“Esta obra reflete o trabalho diário da nossa equipa e o compromisso da ULS Lezíria em partilhar conhecimento de vanguarda que ajude a consolidar este modelo de cuidados a nível nacional”, destaca Yahia Abuowda, em nota de imprensa enviada ao Jornal O Almeirinense.

A sessão de lançamento está marcada para 9 de outubro, pelas 18h30, na FNAC Colombo, e contará com a presença de Marta Temido, eurodeputada no Parlamento Europeu e administradora hospitalar, responsável pelo prefácio da obra e pela sua apresentação.

O livro “Hospitalização Domiciliária” encontra-se já disponível para o público e para profissionais de saúde.