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O Fitness Factory Almeirim é um espaço dedicado à atividade física, saúde e bem-estar, pensado para acompanhar diferentes objetivos e estilos de vida. Localizado na zona industrial de Almeirim, o clube procura afirmar-se não apenas como um ginásio, mas como um espaço de proximidade, onde cada pessoa encontra condições para começar, evoluir e manter uma rotina de exercício.

Com uma área de treino equipada e uma oferta diversificada de aulas de grupo, o Fitness Factory Almeirim disponibiliza modalidades para diferentes níveis, objetivos e preferências.

Na sua oferta encontram-se modalidades LES MILLS, como BODYPUMP e BODYCOMBAT, e modalidades BEATS, como B’Booty, B’Flow, B’Burn It, que trabalham diferentes componentes de força e cardio, e B’Race, ainda temos modalidades Zumba, como, Zumba e STRONG Nation.

A oferta é complementada por várias aulas Freestyle, entre as quais, Localizada, Cycling e Pilates, permitindo aos sócios escolher diferentes formas de treinar e manter-se ativos.

O clube dispõe ainda de aulas virtuais, previamente gravadas e projetadas nos estúdios, proporcionando maior diversidade e flexibilidade na experiência de treino. Na sala de exercício, os sócios podem também encontrar propostas como Xpress Core e Stand Up.

Toda esta oferta é acompanhada por uma sala de exercício equipada com material e máquinas de marcas reconhecidas no setor, nomeadamente Panatta, GYM80 e Bodytone, proporcionando diferentes soluções para quem procura melhorar a sua condição física, força e desempenho.

Acompanhamento e equipa

Para quem procura um acompanhamento mais individualizado, o Fitness Factory Almeirim conta com serviços de Treino Personalizado (PT) e Gestão de Treino (GT), permitindo trabalhar objetivos específicos com acompanhamento e orientação ao longo do percurso.

A equipa de Fitness é composta por Leandro Costa, Diogo Ferreira, João Amaro, Alexandra Colaço e Miguel Martins, que acompanham os sócios na sala de exercício, nos diferentes serviços de treino e nas aulas disponibilizadas pelo clube.

A preocupação com o bem-estar vai também além do treino. O Fitness Factory Almeirim disponibiliza serviço de Nutrição, com acompanhamento orientado por Inês Clímaco e João Silva, complementando o trabalho desenvolvido na área do exercício físico.

Na área Comercial, Rafael Salgueiro e Magda Adriano estão diariamente disponíveis para esclarecer dúvidas, orientar novos sócios no início do seu percurso e acompanhar as necessidades dos atuais membros do clube.

Um clube ligado à comunidade

Mas o Fitness Factory Almeirim pretende também ter um papel ativo na comunidade local. Ao longo do ano, o clube participa e promove iniciativas, eventos e desafios ligados à atividade física, aproximando o ginásio da população de Almeirim e incentivando hábitos de vida mais ativos.

A participação em eventos desportivos locais, a realização de atividades especiais e o desenvolvimento de parcerias com entidades e empresas da região fazem parte desta vontade de estar presente para além das portas do clube.

Atualmente, o Fitness Factory Almeirim mantém protocolos e parcerias com diversas entidades locais e regionais, entre as quais a Adega Cooperativa de Almeirim, Agriloja, Associação 20 km de Almeirim, Associação Spina Bifida e Hidrocefalia de Portugal, Bombeiros Voluntários de Almeirim, Câmara Municipal de Almeirim, Fight Club Almeirim, FutAlmeirim, Monliz, Movimentu, Núcleo de Árbitros do Lezíria do Tejo e Santa Casa da Misericórdia de Almeirim.

Estas ligações refletem a importância que o clube atribui à proximidade e à criação de relações com diferentes instituições, empresas e projetos da região.

Sempre a evoluir

Em 2026, o Fitness Factory Almeirim continua a apostar na melhoria das suas instalações, serviços, equipa e experiência dos seus sócios, procurando acompanhar as necessidades de uma comunidade cada vez mais consciente da importância da atividade física e de um estilo de vida saudável.

Mais do que um lugar para treinar, o Fitness Factory Almeirim quer ser um espaço onde a comunidade se encontra, se desafia e evolui.