“Fado, Fandango e Tradição” dia 11

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O Cineteatro de Almeirim recebe, no próximo dia 11 de outubro, às 15h30, o espetáculo “Fado, Fandango e Tradição”, uma iniciativa organizada pela Marcha de Almeirim que pretende celebrar a música e as tradições portuguesas.

Com o mote “O Fado faz parte da nossa História!”, o espetáculo reúne um elenco de seis fadistas e intérpretes: Diogo Pombas, Beatriz Vital, Pedro Silva, Filipa Malteiro, Luís Sombreiro e Casimira Alves.

A música será acompanhada por João Vaz, na guitarra portuguesa, e Alexandre Silva, na viola, num encontro que pretende cruzar o fado com outras expressões da cultura popular portuguesa e, em particular, com a identidade ribatejana.

Sob o lema “Almeirim de alma ribatejana!”, a organização promete uma tarde dedicada à música, à tradição e às raízes culturais, num espetáculo que pretende juntar a comunidade em torno de algumas das manifestações mais características da cultura portuguesa.

Os bilhetes têm um custo de 8 fados.