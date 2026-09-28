Terça-feira, setembro 29, 2026 04:42
    Desporto

    União de Almeirim vence e lidera grupo. Benfica do Ribatejo goleado em Santarém

    Por: Daniel Cepa 28 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O União Futebol Clube de Almeirim saiu vitorioso da segunda jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo, ao vencer o Forense, enquanto o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo sofreu a primeira derrota na competição, no terreno da Académica de Santarém.

    O União de Almeirim venceu, por 3-1, no terreno do Forense, na segunda jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

    Daniel Arraiolos, Pedro Ramalho e João Rodrigues marcaram os golos da formação almeirinense, que somou a segunda vitória em outros tantos jogos na competição. Com seis pontos conquistados, o UFC Almeirim lidera o respetivo grupo e mantém um percurso vitorioso no regresso do clube ao futebol sénior.

    Já o Benfica do Ribatejo foi derrotado, por 4-0, no terreno da Académica de Santarém.

    Depois do empate a uma bola diante do Bairrense, na primeira jornada, a formação de Benfica do Ribatejo soma um ponto em dois encontros disputados na fase de grupos da Taça do Ribatejo.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimbenfica do ribatejofutebolgrupo desportivo benfica do ribatejotaça do ribatejounião de almeirim

    Notícias relacionadas

    Desporto

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Desporto

    Gustavo do Canto termina em 18.º no Mundial de Triatlo Sub-23 em Pontevedra

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Cultura

    Comédia “Pátio do Cunha” no Cine Teatro de Almeirim

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026
    Sociedade

    “Fado, Fandango e Tradição” dia 11

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Desporto

    Fazendense goleado

    BY-Redação 27 de setembro, 2026
    Desporto

    Mário Prieto é campeão nacional

    BY-Redação 27 de setembro, 2026