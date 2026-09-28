União de Almeirim vence e lidera grupo. Benfica do Ribatejo goleado em Santarém

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O União Futebol Clube de Almeirim saiu vitorioso da segunda jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo, ao vencer o Forense, enquanto o Grupo Desportivo de Benfica do Ribatejo sofreu a primeira derrota na competição, no terreno da Académica de Santarém.

O União de Almeirim venceu, por 3-1, no terreno do Forense, na segunda jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

Daniel Arraiolos, Pedro Ramalho e João Rodrigues marcaram os golos da formação almeirinense, que somou a segunda vitória em outros tantos jogos na competição. Com seis pontos conquistados, o UFC Almeirim lidera o respetivo grupo e mantém um percurso vitorioso no regresso do clube ao futebol sénior.

Já o Benfica do Ribatejo foi derrotado, por 4-0, no terreno da Académica de Santarém.

Depois do empate a uma bola diante do Bairrense, na primeira jornada, a formação de Benfica do Ribatejo soma um ponto em dois encontros disputados na fase de grupos da Taça do Ribatejo.