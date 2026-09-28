Segunda-feira, setembro 28, 2026 12:39
    Desporto

    Paço dos Negros goleia e garante lugar na final da Taça Nacional

    Por: Daniel Cepa 28 de setembro, 2026 1 minuto de leitura
    Foto de arquivo

    A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros garantiu a presença na final da Taça Nacional, depois de vencer o Longos Vales Futebol Clube, por 6-2, nas meias-finais da competição.

    A formação do concelho de Almeirim construiu uma vitória expressiva, com golos de Nasci, Capelo, Flávio e Bernardo, enquanto Rosário marcou por duas vezes.

    Com este resultado, a ADCR Paço dos Negros assegurou o apuramento para a final da prova, que será disputado, frente ao ACD Lavandeira – São João de Ver, no próximo domingo, 4 de outubro, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa.

    O clube apelou à presença da população nas bancadas para apoiar a equipa na luta pela conquista do troféu.

    “É dia de juntar a família, os amigos e toda a nossa aldeia para apoiar a nossa equipa”, refere a ADCR Paço dos Negros.

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