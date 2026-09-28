Comédia “Pátio do Cunha” no Cine Teatro de Almeirim

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A comédia teatral “Pátio do Cunha” sobe ao palco do Cine Teatro de Almeirim, no próximo dia 17 de outubro, às 21h30, com Carlos Cunha, Erika Mota, Nuno Pires e Lígia Ferreira.

A peça decorre no pátio de um bairro da periferia de Lisboa, por onde, ao longo do dia, passam várias personagens e se sucedem diferentes situações do quotidiano.

Com entradas e saídas constantes de personagens, o espetáculo assume o ritmo de uma comédia popular e recupera algumas figuras que marcaram a carreira de Carlos Cunha, entre as quais Cunhinha.

Apresentada como uma “comédia com cheiro a revista”, a produção combina o formato clássico da comédia portuguesa com situações inspiradas nas relações humanas e na vida quotidiana.

Destinado a toda a família, o espetáculo promete levar ao Cine Teatro de Almeirim uma noite marcada pelo humor e pela boa disposição.

A apresentação está marcada para as 21h30 de sábado, 17 de outubro.