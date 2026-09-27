Segunda-feira, setembro 28, 2026 12:50
    Desporto

    Mário Prieto é campeão nacional

    Por: Redação 27 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    Mário Prieto, montando Pegasus Enjoy, conquistou pela primeira vez o título de Campeão de Portugal, depois de já ter subido ao pódio deste campeonato em 2023, quando alcançou a medalha de Bronze com Othello Z.

    Desta vez, o cavaleiro de Benfica do Ribatejo foi mais longe, construindo a vitória através de uma prestação de grande consistência nas três classificativas.

    O cavaleiro terminou o campeonato com apenas 0,04 pontos de penalização. Depois dos 0,04 pontos registados na primeira classificativa, Mário Prieto completou as duas seguintes sem qualquer penalização, garantindo a medalha de Ouro e o seu primeiro título nacional.

    Etiquetas Relacionadas:
    almeirimdesporto

    Notícias relacionadas

    Foto de arquivo
    Desporto

    Paço dos Negros goleia e garante lugar na final da Taça Nacional

    BY-Daniel Cepa 28 de setembro, 2026
    Sociedade

    “Fado, Fandango e Tradição” dia 11

    BY-Redação 28 de setembro, 2026
    Desporto

    Fazendense goleado

    BY-Redação 27 de setembro, 2026
    Sociedade

    Almeirim distinguiu melhores alunos do concelho pelo desempenho no ano letivo 2025/2026

    BY-Inês Ribeiro 26 de setembro, 2026
    Sociedade

    Almeirim assinala Dia Mundial do Coração com rastreios e atividades

    BY-Inês Ribeiro 25 de setembro, 2026
    Desporto

    Desporto Sénior de Almeirim inicia novo ano letivo com mais de 300 participantes

    BY-Daniel Cepa 24 de setembro, 2026