Mário Prieto é campeão nacional

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Mário Prieto, montando Pegasus Enjoy, conquistou pela primeira vez o título de Campeão de Portugal, depois de já ter subido ao pódio deste campeonato em 2023, quando alcançou a medalha de Bronze com Othello Z.

Desta vez, o cavaleiro de Benfica do Ribatejo foi mais longe, construindo a vitória através de uma prestação de grande consistência nas três classificativas.

O cavaleiro terminou o campeonato com apenas 0,04 pontos de penalização. Depois dos 0,04 pontos registados na primeira classificativa, Mário Prieto completou as duas seguintes sem qualquer penalização, garantindo a medalha de Ouro e o seu primeiro título nacional.