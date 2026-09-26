Almeirim distinguiu melhores alunos do concelho pelo desempenho no ano letivo 2025/2026

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O Município de Almeirim distinguiu na noite de ontem, 25 de setembro, os alunos que se destacaram pelo seu percurso escolar e comportamento cívico ao longo do ano letivo 2025/2026, numa cerimónia realizada no Espaço Multiusos de Almeirim.

A sessão marcou a entrega do Prémio Melhor Aluno do Concelho de Almeirim – Dr. António Cláudio, que voltou a reconhecer estudantes desde o 5.º ao 12.º ano de escolaridade, incluindo também alunos do ensino profissional. Para além dos primeiros, segundos e terceiros prémios, foram ainda atribuídas menções honrosas.

Durante a cerimónia, Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim destacou o mérito, o trabalho e a dedicação dos alunos distinguidos, sublinhando também a importância do comportamento cívico no âmbito do prémio.

“Hoje não estamos apenas a premiar os alunos. Estamos a reconhecer trabalho, esforço, dedicação e comportamento cívico”, afirmou o autarca, defendendo que a distinção deve servir como incentivo para que os jovens continuem a estudar e a procurar conhecimento.

Joaquim Catalão deixou ainda uma palavra às famílias e à comunidade escolar pelo acompanhamento prestado ao longo do ano letivo, considerando que o percurso dos alunos resulta também do apoio dos pais, professores e restantes profissionais das escolas.

“A educação é e continuará a ser uma prioridade para a Câmara Municipal de Almeirim”, afirmou, acrescentando que o investimento na educação deve ser encarado como um investimento no futuro do concelho.

O Prémio Melhor Aluno do Concelho de Almeirim – Dr. António Cláudio foi criado durante o mandato 2001-2005, por iniciativa do então vereador Pedro Ribeiro, com o objetivo de reconhecer os alunos que se destacam pelos resultados escolares e pelo comportamento cívico, de acordo com os critérios definidos no respetivo regulamento.

A partir do ano letivo 2022/2023, o prémio passou também a abranger alunos dos cursos profissionais e do Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF).

A distinção presta homenagem a António Cláudio, antigo vereador da Câmara Municipal de Almeirim, responsável pela Biblioteca Municipal e ligado à área da cultura, tendo também participado na fundação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, escrito poesia, desenvolvido investigação sobre a história local e colaborado na rádio.

Na cerimónia foi igualmente recordado o seu percurso ligado à educação e ao conhecimento. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim destacou o facto de António Cláudio ter conciliado a vida profissional com os estudos, tendo concluído a licenciatura em História numa fase mais avançada da vida.

“Dar o seu nome a este prémio faz todo o sentido”, afirmou Joaquim Catalão, considerando que a figura homenageada representa valores como a cultura, o conhecimento, a cidadania e a determinação.