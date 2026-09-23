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    Desporto

    Torneio “Tigres em Movimento” enche bancadas do Pavilhão Alfredo Bento Calado

    Por: Daniel Cepa 23 de setembro, 2026 2 minutos de leitura

    O Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, recebeu, nos dias 19 e 20 de setembro, a quarta edição do Torneio “Tigres em Movimento”, organizado pela Secção de Patinagem Artística do Hóquei Clube Os Tigres de Almeirim (HC Os Tigres).

    Ao longo dos dois dias de competição, o torneio reuniu atletas, treinadores, juízes, delegados e familiares de vários clubes. As diferentes provas levaram também muito público às bancadas do pavilhão.

    A organização faz um balanço positivo da quarta edição, destacando a qualidade das prestações apresentadas e o ambiente de convívio, partilha e respeito entre os participantes.

    A realização do torneio contou com o envolvimento de dezenas de voluntários, pais e familiares, cujo trabalho foi determinante para assegurar a logística e o funcionamento da competição.

    O HC Os Tigres destacou igualmente o contributo dos patrocinadores, parceiros e entidades locais, nomeadamente da Câmara Municipal de Almeirim e da Junta de Freguesia de Almeirim.

    Além da componente competitiva, o Torneio Tigres em Movimento permitiu receber em Almeirim atletas e comitivas provenientes de outros clubes, contribuindo para divulgar o concelho, os seus produtos e o trabalho desenvolvido pelas empresas e instituições locais.

    Com a conclusão de mais uma edição, o HC Os Tigres reforça a aposta no desenvolvimento da patinagem artística e na organização de eventos que promovam a modalidade e aproximem a população do desporto.

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