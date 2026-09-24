Desporto Sénior de Almeirim inicia novo ano letivo com mais de 300 participantes

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O auditório da Biblioteca Municipal de Almeirim recebeu, na quarta-feira, 23 de setembro, a sessão de abertura do novo ano letivo do programa Desporto Sénior de Almeirim, que envolve mais de 300 participantes de todas as freguesias do concelho.

Promovido pelo Município de Almeirim, o programa disponibiliza atividades como hidroginástica, natação adaptada, caminhadas, exercício físico em pavilhão e mobilidade aplicada às tarefas do quotidiano.

As atividades estão distribuídas por sete grupos, localizados em Almeirim, Tapada, Benfica do Ribatejo, Fazendas de Almeirim, Paço dos Negros, Raposa e Marianos, procurando aproximar a prática de exercício físico da população sénior residente nas diferentes localidades.

Segundo o caderno de candidatura do programa ao reconhecimento de qualidade dos programas de atividade física sénior, o projeto conta atualmente com 360 participantes, distribuídos pelas quatro freguesias do concelho. Destina-se a residentes com 55 ou mais anos e procura melhorar a saúde e a qualidade de vida nos planos físico, psicológico e social.

O Desporto Sénior de Almeirim conta com 21 anos de atividade e assume-se como um dos projetos municipais mais antigos dedicados ao envelhecimento ativo.

Cada participante pode frequentar semanalmente duas aulas de exercício físico em pavilhão, uma aula de hidroginástica e uma aula de natação adaptada, estas últimas realizadas nas Piscinas Municipais de Almeirim. Os exercícios são adaptados às capacidades, limitações e ritmos individuais.

O programa trabalha áreas como a resistência cardiovascular, força muscular, flexibilidade, coordenação, equilíbrio e prevenção de quedas. As aulas integram também dinâmicas destinadas a estimular a memória e a atenção, promover a autoestima e combater o isolamento social.

A participação é gratuita e as juntas de freguesia asseguram transporte para as Piscinas Municipais nos dias das aulas de hidroginástica, facilitando o acesso dos participantes residentes fora da cidade.

A sessão de abertura contou com a presença da enfermeira especialista Natália Proença, tendo o Município de Almeirim destacado a importância da parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade de Almeirim (UCC de Almeirim) no acompanhamento dos participantes.

O programa prevê três momentos anuais de rastreio, realizados em parceria com os serviços de saúde e as farmácias locais. Nestas avaliações são monitorizados indicadores como o peso, a altura, o índice de massa corporal, a tensão arterial e a glicemia capilar.

Os participantes são também sujeitos a avaliações da condição física no início e no final do ano letivo, através de testes destinados a medir a resistência, a força, a flexibilidade, a agilidade, a mobilidade e o equilíbrio.

No ano letivo de 2024/2025 estavam inscritos 346 participantes, número que aumentou para 361 em 2025/2026. De acordo com os dados do programa, cerca de 95% dos participantes mantêm a frequência de um ano para o outro, excetuando as desistências relacionadas com motivos de saúde.

A equipa responsável resume a missão do projeto através do lema:“Não sendo possível dar mais anos à vida, vamos dar mais vida aos anos.”