Fazendense recebe Estrela da Amadora na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

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A Associação Desportiva Fazendense (ADF) vai receber o Estrela da Amadora, da Primeira Liga, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado, esta quarta-feira, 23 de setembro, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A eliminatória está agendada para os dias 17 e 18 de outubro, faltando ainda confirmar o dia e a hora do encontro. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) determinou que as equipas da Primeira Liga presentes nesta fase disputem os jogos na condição de visitantes.

Para já, o encontro pode vir a ser realizar no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes, casa do Fazendense. Contudo, a realização da partida neste recinto ainda carece de confirmação oficial e poderá depender da homologação das condições exigidas pela FPF para receber uma equipa da Primeira Liga.

Na segunda eliminatória, a ADF recebeu e goleou o Ginásio Figueirense, por 6-1, no Complexo Desportivo Professor José Sousa Gomes. A equipa orientada por Zé Miguel Dias regressa à terceira eliminatória da prova rainha do futebol português 28 anos depois da última presença nesta fase, registada na temporada de 1998/1999. Na presente edição, os charnecos começaram por eliminar o Moçarriense, por 1-0, antes de golearem o Ginásio Figueirense, por 6-1, na segunda ronda.

O Fazendense vai agora defrontar uma equipa que compete no principal escalão nacional. O Estrela da Amadora ocupava o oitavo lugar da Primeira Liga após sete jornadas, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota. O sorteio oferece, assim, aos adeptos de Fazendas de Almeirim e do concelho a possibilidade de assistirem a um dos jogos mais importantes da história recente do clube.

Além do Fazendense, o distrito de Santarém mantém mais dois representantes na terceira eliminatória. A União Desportiva de Santarém (UD Santarém) vai receber o Gil Vicente Futebol Clube, da Primeira Liga, enquanto o Centro Desportivo de Fátima (CD Fátima) joga em casa diante do Académico de Viseu Futebol Clube, também do primeiro escalão.

Nesta eliminatória ainda não participam Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Braga e Sport Clube União Torreense, por se encontrarem envolvidos nas competições europeias.