Terça-feira, setembro 29, 2026 20:16
    Sociedade

    Almeirim sob aviso amarelo devido a chuva forte durante a madrugada

    Por: Inês Ribeiro 29 de setembro, 2026 1 minuto de leitura

    O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 06h00 de quarta-feira, 30 de setembro, devido à previsão de períodos de chuva, por vezes forte. O aviso foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    A previsão aponta ainda para céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros. Está também prevista uma pequena descida da temperatura.

    Em Almeirim, a os termómetros deverão variar entre os 15 e os 25 graus, de acordo com a previsão indicada para o concelho.

    O aviso amarelo corresponde ao nível de risco que implica a possibilidade de ocorrência de situações meteorológicas com algum impacto nas atividades habituais, pelo que o IPMA recomenda atenção à evolução das condições meteorológicas durante o período abrangido.

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