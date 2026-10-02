União de Almeirim recebe jogos dos juniores e seniores no Estádio D. Manuel de Mello

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As equipas de juniores e seniores do União Futebol Clube de Almeirim jogam, este fim de semana, no Estádio Dom Manuel de Mello, em Almeirim, em encontros referentes à fase de grupos da Taça do Ribatejo.

A equipa de juniores entra em campo no sábado, às 15h00, para defrontar a Sociedade Artística Benfiquense, na primeira jornada da fase de grupos da competição.

No domingo, 4 de outubro, às 16h00, será a vez da equipa sénior receber o Grupo Desportivo e Recreativo de Rebocho, em jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo.

O UFC Almeirim chega a esta jornada na liderança do respetivo grupo, com seis pontos conquistados em dois encontros. A formação almeirinense venceu o Sport Clube de Rio Maior, por 1-0, na primeira jornada, e o Forense, por 3-1, na segunda.

O clube apela à presença dos adeptos nos dois encontros, procurando criar uma “onda azul” nas bancadas do Estádio D. Manuel de Mello.