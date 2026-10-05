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    Desporto

    Paço dos Negros perde final da Taça Nacional e vira atenções para a Supertaça

    Por: Daniel Cepa 05 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros perdeu, por 4-0, frente à Lavandeira – São João de Ver, na final da Taça Nacional da Fundação INATEL.

    Apesar da derrota no encontro decisivo, a formação do concelho de Almeirim encerrou a participação como vice-campeã da competição.

    Numa mensagem divulgada após o jogo, a ADCR Paço dos Negros reconheceu o sentimento de tristeza pelo resultado, mas destacou o trabalho desenvolvido pela equipa para chegar à decisão do troféu.

    “Hoje não conseguimos o resultado que queríamos. A derrota por 4-0 na final deixa naturalmente um sentimento de tristeza e frustração, mas não apaga tudo aquilo que este grupo fez para chegar até aqui”, refere o clube.

    A equipa de Paço dos Negros tinha garantido a presença na final depois de vencer, por 6-2, nas meias-finais, resultado que permitiu à formação representar o concelho de Almeirim no encontro decisivo da Taça Nacional.

    A ADCR Paço dos Negros volta a entrar em campo, no próximo domingo, para disputar a Supertaça, tendo agora uma nova oportunidade para conquistar um troféu nacional.

    “Uma derrota não define esta equipa. Define-nos a forma como reagimos a ela”, sublinha o clube que pretende transformar a desilusão da final em motivação para o próximo compromisso.

    “Hoje dói. Amanhã trabalhamos. Domingo lutamos por outra taça”, acrescenta o clube.

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