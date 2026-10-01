ADCR Paço dos Negros apresenta equipas e promove Festa da Cerveja

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A Associação Desportiva, Cultural e Recreativa de Paço dos Negros vai apresentar os atletas, equipas técnicas e responsáveis pelas diferentes secções, no próximo domingo, 4 de outubro, numa iniciativa aberta aos sócios e à comunidade.

O evento, que assinala oficialmente o início da época desportiva, decorre nas instalações da coletividade, na Rua General Humberto Delgado, em Paço dos Negros, e será seguido por uma Festa da Cerveja.

A programação começa às 17h00, com música ambiente, petiscos e sopa. A apresentação dos atletas, equipas técnicas e direções das várias secções está marcada para as 21h30.

A partir das 22h30, a Festa da Cerveja contará com animação musical assegurada pelo DJ Lakatos.

Ao longo da iniciativa, a organização vai disponibilizar vários petiscos, entre os quais pica-pau, pipis, moelas, bifanas e cachorros. Haverá ainda sopa da pedra e caldo verde.

A apresentação pretende dar a conhecer à população as diferentes equipas e secções que vão representar a ADCR Paço dos Negros durante a nova temporada, juntando atletas, dirigentes, equipas técnicas, sócios e a população.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.