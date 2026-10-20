Ginastas da Associação 20 Kms de Almeirim na grande final do “Talentos em Grande” este sábado

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As atletas da Secção de Ginástica da Associação 20 Kms de Almeirim estão na grande final do programa “Talentos em Grande”, da SIC, marcada para este sábado, dia 24 de outubro, a partir das 15h00. O grupo almeirinense será o primeiro a atuar e precisa dos votos do público para se sagrar vencedor da competição.

A passagem à final foi conquistada no programa inaugural, onde as jovens ginastas apresentaram uma coreografia que obteve as três estrelas do júri e, na segunda atuação, foram as mais votadas pelo público, garantindo assim o apuramento para a fase decisiva.

Agora, na grande final, o grupo volta a precisar do apoio de Almeirim. Se passarem à segunda atuação, os votos do público serão determinantes para a vitória. O número para votar é o 761 10 06 03.

“Temos um sonho enorme: ganhar este programa para lutar pelo nosso espaço”, pode ler-se nas redes sociais da Secção de Ginástica da Associação 20 Kms de Almeirim, onde revelam a exigência dos treinos que preparam esta final. “Em todos os treinos, montamos e desmontamos os rolos do praticável, mas há algo que nunca desmontamos: o nosso sonho”.

O programa “Talentos em Grande”, apresentado por Andreia Rodrigues, é dedicado a crianças e jovens entre os quatro e os 14 anos que apresentam as suas capacidades em áreas como música, dança, representação, magia, humor e artes circenses.