Ténis Almeirim celebra 20 anos com torneio de 20 horas consecutivas

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A secção de Ténis da Associação 20 Kms de Almeirim assinala 20 anos de atividade com a realização de 20 horas consecutivas de ténis, entre sábado e domingo, dias 17 e 18 de outubro. O programa inclui torneios, atividades para jovens e momentos de convívio, com destaque para o torneio de pares, que começa no sábado, a partir das 17h30.

As comemorações arrancam às 9h00 de sábado com o Future Stars, seguindo-se, a partir das 17h30, o torneio de pares. O programa prolonga-se durante a noite com várias iniciativas, entre as quais cardio ténis, torneio de um ponto, torneio Grand Slam, mini ténis e o rally mais longo, previsto para as 6h00 de domingo.

O torneio de pares conta com 23 duplas inscritas, distribuídas por três níveis de competição: N1, N2 e N3. Os níveis N1 e N2 têm nove pares cada, divididos em três grupos de três, enquanto o N3 reúne cinco pares num único grupo.

Na fase de grupos, as duplas defrontam-se entre si. A vitória vale três pontos, a derrota um ponto e a falta de comparência zero pontos. Depois desta fase, a competição prossegue com um quadro principal a eliminar, no qual os pares são afastados após uma derrota.

Os encontros serão disputados num único set, com pontuação normal de ténis e recurso ao ponto de ouro, e terão a duração de 50 minutos. O início e o fim de cada jogo serão assinalados por um apito, sendo os encontros chamados de forma sequencial, de acordo com a ordem de jogos.

Os quadros e a ordem dos jogos já estão disponíveis para consulta nas redes sociais do Tenisalmeirim. A iniciativa tem como objetivo assinalar o percurso da secção de Ténis em Almeirim, juntando competição e convívio ao longo de 20 horas de atividade.