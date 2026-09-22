Xavier Raposeira vence episódio de “Talentos em Grande” e garante lugar na final

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O jovem pianista Xavier Raposeira, natural de Almeirim, venceu o terceiro episódio do programa “Talentos em Grande”, da SIC, e garantiu um lugar na grande final da competição.

Com 12 anos, Xavier Raposeira disputou a votação decisiva com Lara Oliveira e Daniel Luz, acabando por conquistar a preferência do público com 39% dos votos.

A interpretação ao piano foi elogiada pelos jurados do programa, com Fátima Lopes a destacar a maturidade e a sensibilidade musical demonstradas pelo jovem almeirinense durante a atuação.

Esta não foi a primeira vez que Xavier Raposeira subiu a um palco de destaque. Em outubro de 2025, o pianista foi um dos artistas convidados para atuar na gala de O ALMEIRINENSE.

Xavier Raposeira junta-se agora às atletas da Secção de Ginástica da Associação 20 Kms de Almeirim, que também venceram a respetiva emissão e garantiram a passagem à grande final do programa.

Almeirim passa, assim, a contar com dois representantes na fase decisiva de “Talentos em Grande”, que dá palco a crianças e jovens com idades entre os quatro e os 14 anos, em áreas como música, dança, representação, magia, humor e artes circenses.



