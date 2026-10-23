    Desporto

    39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim com Joaquim Catalão como padrinho e condicionamentos de trânsito no domingo

    Por: Inês Ribeiro 23 de outubro, 2026 3 minutos de leitura

    Almeirim recebe no domingo, 25 de outubro, a 39.ª edição dos 20 Kms de Almeirim – Rota da Sopa da Pedra, uma das provas desportivas mais emblemáticas do concelho. A partida está marcada para as 10h00, na Avenida 25 de Abril, e o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Catalão, é o padrinho desta edição.

    A organização está a cargo da Associação 20 Kms de Almeirim e conta com o apoio do Município de Almeirim. Os participantes tiveram à escolha três percursos, que vão decorrer ao mesmo tempo: a tradicional prova de 20 quilómetros, a corrida de 10 quilómetros, este ano associada à Tribe Açaí, e uma caminhada de cerca de cinco quilómetros, com o apoio da Borrego Leonor & Irmão. A iniciativa mantém também a ligação à gastronomia local, através da designação “Rota da Sopa da Pedra”.

    Numa mensagem dirigida aos participantes, Joaquim Catalão afirma que aceitou “com enorme orgulho e satisfação” o convite para ser padrinho de uma prova que, ao longo de quase quatro décadas, “se afirmou como uma referência do atletismo e um verdadeiro símbolo do concelho”.

    Para o autarca, os 20 Kms de Almeirim são mais do que uma competição desportiva. “Representam uma história de dedicação, perseverança, espírito de equipa e envolvimento da nossa comunidade”, sublinha, acrescentando que a prova é também uma oportunidade para receber atletas e visitantes e dar a conhecer a hospitalidade e o dinamismo da terra.

    Joaquim Catalão deixa ainda uma palavra de reconhecimento à Associação dos 20 Kms de Almeirim, aos seus dirigentes, colaboradores e voluntários, “pelo trabalho e dedicação que tornam possível a continuidade e o sucesso desta iniciativa”. Aos atletas, deseja “uma excelente prova, marcada pela superação pessoal, pelo convívio e pelo espírito desportivo”, reafirmando o compromisso do município com a promoção da atividade física, do associativismo e dos valores do desporto.

    Os atletas inscritos devem estar atentos ao levantamento de dorsais, que decorre no Pavilhão Alfredo Bento Calado. No sábado, 24 de outubro, o levantamento é feito entre as 15h00 e as 18h30. Já no domingo, o dia da prova, decorre entre as 8h00 e as 9h30.

    A realização dos diferentes percursos vai provocar condicionamentos temporários à circulação rodoviária em várias zonas da cidade, durante a manhã de domingo. A organização divulgou três mapas, um para cada distância, de modo a que a população conheça antecipadamente os trajetos e possa planear as deslocações.

    A autarquia aconselha os automobilistas a consultar os mapas e apela ao respeito pela sinalização e pelas indicações das autoridades. A Associação 20 Kms de Almeirim pede ainda a compreensão e a colaboração dos residentes, para que o evento decorra em segurança.

    Mapas dos percursos:

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