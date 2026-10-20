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    Alpiarça

    Sónia Sanfona representa Alpiarça em encontro europeu sobre mobilidade ativa em Itália

    Por: Daniel Cepa 20 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, vai representar o concelho no encontro final internacional do projeto Nudging2Move, marcado para 11 de novembro, em Palermo, Itália.

    A autarca participa como oradora convidada na sessão, que reúne representantes de municípios, universidades e entidades de vários países europeus para apresentar experiências e refletir sobre o futuro da mobilidade ativa.

    O encontro tem início às 9h30 e realiza-se na Sala Gialla da Assembleia Regional Siciliana, na Piazza del Parlamento, em Palermo.

    O projeto Nudging2Move procura incentivar a população a adotar formas de mobilidade mais ativas nas deslocações quotidianas, nomeadamente através da caminhada e da utilização da bicicleta.

    Entre os oradores anunciados encontram-se representantes de entidades da Finlândia, Itália, Grécia, Turquia, Portugal e Ucrânia. A participação de Sónia Sanfona permitirá apresentar a experiência de Alpiarça e o envolvimento do município no projeto.

    A sessão de abertura contará com representantes da Região da Sicília, da Assembleia Regional Siciliana, da Cidade Metropolitana de Palermo, do Município de Palermo, da Universidade de Palermo e do Centro Universitário Desportivo de Palermo.

    A reunião será moderada por Rosario Genchi, diretor-geral do Centro Universitário Desportivo de Palermo, entidade responsável pela gestão do encontro.

    O Nudging2Move é cofinanciado pela União Europeia e pretende promover mudanças simples de comportamento que contribuam para aumentar a atividade física, reduzir a utilização habitual do automóvel e incentivar deslocações mais sustentáveis.

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