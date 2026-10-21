Almeirim conta com duas vagas para o Internato Médico na USF Côrtes d’Almeirim

Imprimir

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria disponibiliza 27 vagas para o Internato Médico de 2026, incluindo duas na USF Côrtes d’Almeirim, no âmbito da formação em Medicina Geral e Familiar.

De acordo com o mapa de vagas publicado em Diário da República, a 6 de outubro, através do Aviso n.º 24519-A/2026/2, a ULS Lezíria disponibiliza 12 vagas de Medicina Geral e Familiar, 13 de formação especializada hospitalar e duas na área de Saúde Pública.

As 12 vagas de Medicina Geral e Familiar estão distribuídas por sete unidades de saúde familiar: a USF São Domingos tem três vagas, enquanto as USF Côrtes d’Almeirim, Planalto e Villa Romana dispõem de duas vagas cada. As restantes vagas estão atribuídas à USF Alviela, à USF Falcão Real e à USF Vale do Sorraia, com uma vaga cada.

Na formação especializada hospitalar, estão disponíveis 13 vagas, cinco das quais em Medicina Interna. Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria contam com duas vagas cada, enquanto Cirurgia Geral, Ortopedia, Patologia Clínica e Radiologia dispõem de uma vaga cada. A oferta inclui ainda duas vagas na área de Saúde Pública.

A ULS Lezíria destaca a formação, o acompanhamento dos internos e a possibilidade de participação em investigação como fatores que podem atrair médicos em início de carreira. A instituição aponta também a localização, com bons acessos a Lisboa, a flexibilidade de horários, a limitação de uma urgência por semana e a possibilidade de alojamento, de acordo com a disponibilidade dos municípios.

O investimento na modernização das infraestruturas, na tecnologia e em ferramentas digitais de apoio à prática clínica é igualmente apresentado como parte das condições oferecidas aos médicos em formação.