Almeirim assinalou o Dia Mundial da Diabetes com sessão informativa na Biblioteca Municipal

Imprimir

A Biblioteca Municipal de Almeirim acolheu ontem, dia 14 de novembro, uma iniciativa dedicada ao Dia Mundial da Diabetes, promovida pelas Unidades de Saúde Familiar (USF) Côrtes d’Almeirim e Marquesa de Alorna.

O encontro reuniu cerca de três dezenas de participantes e teve como principal objetivo sensibilizar a comunidade para a prevenção e controlo da diabetes, reforçando a importância de estilos de vida saudáveis.

Ao longo da manhã, os participantes assistiram a três momentos formativos. A nutricionista Débora Marcelino conduziu a sessão “Alimentação na Diabetes”, seguindo-se a apresentação da médica Hélia Castro sobre “Medicação na Diabetes”. A manhã terminou com “Exercício Físico na Diabetes”, dinamizado pela médica Sara Tainha.

Entre as sessões, houve também uma pausa com snacks saudáveis, num momento pensado para reforçar a adoção de hábitos alimentares equilibrados.

A organização destacou a forte participação da comunidade e sublinha que a educação para a saúde é uma prioridade. Em comunicado, refere ser “fundamental manter um trabalho próximo da população e reforçar a literacia em saúde”, manifestando a intenção de continuar a promover iniciativas deste género.

A ação contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim e da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria.