ULS Lezíria cresce na atividade assistencial e supera as metas de 2025

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) registou em 2025 um desempenho global muito positivo, com crescimento da atividade em várias áreas e superação das metas contratualizadas. Os resultados foram apresentados esta terça-feira, 13 de janeiro, pelo Serviço de Planeamento e Controlo de Gestão, numa reunião com chefias e Conselho de Administração.

Nos Cuidados de Saúde Primários, a atividade manteve uma forte dinâmica, com destaque para o aumento das visitas domiciliárias médicas (+9%) e de enfermagem (+23%), bem como para o crescimento das consultas realizadas por outros profissionais de saúde (+7%).

Na Unidade Hospitalar, a Consulta Externa também apresentou resultados positivos, com um aumento global de 4% nas consultas médicas face a 2024. A articulação entre os cuidados primários e hospitalares foi reforçada, com mais 850 primeiras consultas de especialidade referenciadas pelos centros de saúde, num total de 20.518. As consultas subsequentes cresceram 10%, melhorando o acompanhamento dos doentes.

As consultas descentralizadas, realizadas por especialistas hospitalares nos centros de saúde, registaram um crescimento muito expressivo: +114% nas primeiras consultas e +13% nas subsequentes.

O Hospital de Dia apresentou igualmente resultados muito positivos, com um aumento do número de sessões, nomeadamente nas sessões base (+1.077) e nas sessões de quimioterapia (+192), reforçando a resposta nas áreas oncológica e de tratamentos continuados.

Na Hospitalização Domiciliária, registaram-se mais 61 internamentos no domicílio face a 2024. O número de domicílios aumentou 2%, permitindo superar em 27% a meta contratualizada para 2025.

Na área cirúrgica, apesar de uma ligeira redução do número total de doentes intervencionados, a taxa de ambulatorização aumentou de 72% para 77%, refletindo ganhos de eficiência e modernização dos processos clínicos. A cirurgia de ambulatório cresceu 4%.

Por outro lado, com o reforço da resposta a situações menos urgentes através dos cuidados de saúde primários, foi possível atender mais doentes nos serviços de proximidade. Como resultado, registaram-se menos 11.544 episódios de urgência hospitalar face ao ano anterior, o que representa uma redução de 10%, para um total de 102.719 episódios.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, sublinha que “foi cumprido, e em alguns casos superado, o que estava contratualizado no Quadro Mínimo de Produção”, considerando este desempenho um “motivo de orgulho coletivo e um estímulo para continuar a melhorar e a criar valor para os profissionais, utentes e comunidade”.